The Gray Man: Gosling contro Evans nella nuova clip del film

08/06/2022 |

Il Gray Man è l'agente della CIA Court Gentry (Ryan Gosling), detto anche Sierra Six. Preso da un penitenziario federale e assoldato dal supervisore Donald Fitzroy (Billy Bob Thornton), Gentry era un tempo un sicario a pagamento esperto e approvato dall'agenzia. Adesso però le cose sono cambiate e Six diventa l'obiettivo di una caccia internazionale lanciata da Lloyd Hansen (Chris Evans), un ex collega della CIA che farà l'impossibile per eliminarlo. Per sua fortuna l'agente Dani Miranda (Ana de Armas) è dalla sua parte...

Tramite Netflix vi mostriamo una nuova scena di, il thriller movie diretto dai fratellied. Il cast guidato dai due registi è veramente interessante e comprendeè una delle produzioni Netflix più costose di sempre con i suoi 200 milioni di dollari che gli hanno permesso di superare The Irishman di Martin Scorsese sempre di Netflix (159 milioni).I Russo hanno scritto anche la sceneggiatura, insieme a: il film è l'adattamento di Tre giorni per un delitto di Mark Greaney.Il debutto su Netflix avverrà il 22 luglio.