Il sequel di Joker si farà: la conferma arriva da Todd Phillips

Durante l’ultimo anno spesso si è parlato del possibile sequel di, l’opera diuscita nelle sale nel 2019. Ora arrivano conferme ufficiali che il secondo film verrà realizzato. La notizia è stata svelata dallo stesso regista che ha pubblicato, tramite il suo account ufficiale Instagram , due foto: nella prima vediamo la copertina dello script che contiene il titolo ufficiale,, mentre la seconda ci mostra un concentrato. Come recita il titolo, la pellicola dovrebbe ancora una volta esplorare il conflitto interiore vissuto dal protagonista. Dettagli sulla trama, però, non sono stati rilasciati dalla produzione quindi restiamo in attesa di notizie ufficiali.ha ottenuto un successo mondiale arrivando ad incassare più di un miliardo di dollari. Un risultato incredibile che giustifica di fatto l’attesa per il sequel.Al momento la produzione non ha comunicato quali saranno gli altri attori che reciteranno all’interno di