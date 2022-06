Ghostbusters, dal film animato al sequel di Legacy: grandi novità in vista

News





Il mondo di Ghostbusters è pronto per abbracciare nuovi progetti. Durante l'evento Ghostbusters Day, andato in scena ieri (l'8 giugno 1984 aveva debuttato infatti il primo film della serie), è stata svelata la volontà di realizzare una pellicola animata ed un nuovo sequel.



Per quanto riguarda il film animato sappiamo che sarà sviluppato da Jason Reitman e Gil Kenan insieme alla Sony Pictures. Chris Prynoski e Jennifer Kluska saranno invece i registi con Brenda Hsueh che si occuperà della sceneggiatura.



Inoltre Reitman e Kenan hanno confermato che il sequel di Ghostbusters: Afterlife tornerà a New York e vedrà anche il ritorno della memorabile e storica caserma delle pellicole originali. E il code name del nuovo film è proprio Firehouse (vedremo se sarà mantenuto anche al momento della realizzazione).



Inoltre, come riporta Collider, Mckenna Grace, Paul Rudd, Finn Wolfhard e Carrie Coon torneranno a recitare nel film.