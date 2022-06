Thunderbolts: i cattivi della Marvel riuniti per un nuovo film

News





10/06/2022 |

Continua ad espandersi l’universo cinematografico della Marvel. E l’ultimo titolo annunciato è quello di Thunderbolts, adattamento cinematografico del famoso fumetto. Per l’occasione, dunque, la compagnia ha deciso di portare nelle sale l’opera che racconterà la storia di questo gruppo di supereroi composto da supercriminali.



Il progetto sta muovendo i primi passi e le prime informazioni ci confermano che sarà Jake Schreier a dirigere l’opera. Il regista lavorerà su una sceneggiatura scritta da Eric Pearson che ha già curato in passato un altro film per conto della Marvel: Black Widow.



Al momento la Marvel non ha rilasciato la trama del film. Il tutto potrebbe partire dalle origini del fumetto, analizzando così la formazione di questa incredibile squadre. Kevin Feige si occuperà della produzione.