Without Blood: partite ufficialmente le riprese del nuovo film di Angelina Jolie

10/06/2022

In questi giorni l’Italia sta abbracciando Angelina Jolie, star statunitense già all’opera con il suo nuovo progetto cinematografico dal titolo Without Blood. La Puglia, la Basilicata e la città di Roma ospiteranno la crew della pellicola che, come recita il titolo, si baserà sul famoso romanzo di Alessandro Baricco dal titolo Senza Sangue.



All’interno del film troveremo come protagonisti Salma Hayek e Demian Bichir.



La Jolie ha curato anche la sceneggiatura di Without Blood, film che sarà prodotto da Fremantle, Jolie Productions, The Apartment Pictures e da De Maio Entertainment.



Il film segna il ritorno dietro la macchina da presa di Angelina Jolie cinque anni dopo Per Primo Hanno Ucciso Mio Padre.



Sinossi del romanzo:

Manuel Roca e i suoi due figli vivono in una vecchia fattoria isolata nella campagna. Un giorno quattro uomini su una vecchia Mercedes imboccano la strada polverosa che conduce alla loro casa. Come se stesse aspettando da sempre questo momento, Manuel Roca non perde un attimo e chiama a sé i due figli. Qualcosa di terribile e indescrivibile sta per accadere; qualcosa che sconvolgerà irrimediabilmente la vita di tutti, soprattutto quella della piccola Nina