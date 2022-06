The Old Guard 2: Uma Thurman ed Henry Golding nel cast

News





13/06/2022 |

Uma Thurman ed Henry Golding si sono uniti al cast del secondo capitolo di The Old Guard, pellicola che sarà sviluppata da Netflix. Per le due star si tratta del debutto ufficiale all’interno del franchise che ritroverà la protagonista Charlize Theron e gli altri attori KiKi Layne, Matthias Schoenaerts, Marwan Kenzari, Luca Marinelli, Veronica Ngo e Chiwetel Ejiofor che riprenderanno i ruoli visti nella pellicola originale. Non è stato annunciato il ruolo che avranno nel film la Thurman e Golding.



Il sequel sarà diretto da Victoria Mahoney che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Greg Rucka, il co-creatore del fumetto dal quale è tratta la pellicola.



Sinossi di The Old Guard:

Guidati da Andy (Charlize Theron), un gruppo segreto di mercenari con una misteriosa incapacità di morire combatte da secoli per proteggere il mondo. Ma dopo una missione vengono scoperti: ora tocca ad Andy, Nile (Kiki Layne), Joe (Marwan Kenzari), Nicky (Luca Marinelli) e Booker (Matthias Schoenaerts) eliminare la minaccia di chi vuole replicare e monetizzare il loro potere.