Duke Nukem: in lavorazione il film sul popolare videogame

13/06/2022 |

Il popolare videogame Duke Nukem verrà trasformato presto in un film. La Legendary Entertainment ha acquisito infatti i diritti dalla Gearbox e produrrà l’opera insieme a Josh Heald, Jon Hurwitz e Hayden Schlossberg, creatori di Cobra Kai. Oltre alla Legendary produrranno il film Jean Julien Baronett della Marla Studios, compagnia specializzata nell’adattamento dei videogame, e la Counterbalance Entertainment.



Al momento il progetto sta muovendo i primi passi e la produzione è alla ricerca degli sceneggiatori. Stesso discorso per la regia: chi si occuperà di dirigere il film verrà annunciato nelle prossime settimane.



Duke Nukem è stato creato da Apogee Software nel 1991 e tratta la storia di questo personaggio, un eroe anticonformista e sopra le righe, che dovrà affrontare nemici di origine aliena. Diversi i titoli, per altrettante diverse piattaforme, creati nel corso degli anni: l'ultimo Duke Nukem Forever arrivato nel 2011.