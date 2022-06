Sleepy Hollow: Lindsey Beer dirigerà il remake

News





13/06/2022 |

La Paramount Pictures ha deciso di realizzare il remake di Sleepy Hollow ed ha deciso di affidare il progetto a Lindsey Beer. La regista si occuperà anche di scrivere la sceneggiatura e della produzione assieme a Todd Garner e Spencer Walken della Broken Road Productions.



A distanza di più di 20 anni, dunque, Sleepy Hollow tornerà nelle sale e lo farà con personaggi completamente nuovi: nel 1999 il film uscì al cinema grazie a Tim Burton. Il regista lavorò con il protagonista Johnny Depp affiancato nel cast da Christina Ricci. L’opera nel 2010 è stata portata anche sul piccolo schermo dalla Fox che realizzò la serie tv. La storia dell'opera racconta di un agente di polizia, chiamato Ichabod Crane, che visiterà il villaggio di Sleepy Hollow per investigare su una serie di omicidi commessi dal leggendario Cavaliere senza testa.



Al momento i dettagli legati alla trama non sono stati rilasciati.



La Beer ha completato da poco il prequel di Pet Sematary sempre per conto della Paramount Pictures.