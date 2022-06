Sam Worthington reciterà allinterno di Lift

News





13/06/2022 |

Ci sarà anache Sam Worthington all’interno del cast di Lift, pellicola in lavorazione presso Netflix. L’attore lavorerà accanto a Burn Gorman, Jean Reno e Jacob Batalon. Il film vedrà protagonista Kevin Hart. Non è chiaro quale sarà il ruolo di Worthington.



Lift sarà diretto da F. Gary Gray che ha già diretto Straight Outta Compton, The Italian Job e Men In Black: International mentre la sceneggiatura è stata scritta da Dan Kunka.



Simon Kinberg, Audrey Chon, Adam Kassan, Brian Smiley e Hart si occuperanno della produzione.



Lift racconterà la storia di un famoso ladro che verrà ingaggiato dalla FBI per una missione: mettere a segno un colpo all’interno di un aereo durante il volo da Londra a Zurigo.