Joker: Folie à deux: Lady Gaga in trattative per recitare nel film

News





14/06/2022 |

Se pochi giorni fa il regista Todd Phillips aveva annunciato la partenza del progetto riguardante il sequel di Joker, ecco arrivare importanti indiscrezioni riguardanti il cast. The Hollywood Reporter svela infatti che Lady Gaga è entrata ufficialmente in trattative per recitare accanto a Joaquin Phoenix.



Il portale riporta che all’artista sarebbe stato offerto il ruolo di Harley Quinn, storica compagna di Joker recentemente interpretata da Margot Robbie all’interno di The Suicide Squad.



Ma le novità non finiscono qui perché Joker: Folie à deux, questo il titolo ufficiale della nuova opera, sarà una sorta di musical. Non ci resta dunque che attendere per avere altre informazioni riguardanti questo progetto tanto atteso.



Phillips ha curato la sceneggiatura insieme a Scott Silver.