One Punch Man: Justin Lin in trattative per dirigere il film

14/06/2022

Justin Lin, storico regista della saga di Fast and Furious, potrebbe dare il via ad un nuovo franchise. Lin è entrato ufficialmente in trattative con la Sony Pictures per dirigere One Punch Man. Questa notizia arriva poche settimane dopo la decisione da parte del regista di abbandonare il decimo film di Fast and Furious.



One Punch Man è un manga realizzato da One e pubblicato per la prima volta nel 2009. Al centro della storia c’è un giovane di nome Saitama che ha un solo scopo nella vita: quello di diventare un supereroe. Dopo anni di allenamento Saitama riesce nell’impresa di diventare un eroe quasi imbattibile, situazione che lo porterà a fare i conti con una forte depressione. Per uscire da uno stato mentale precario, Saitama deciderà di entrare a far parte dell’Associazione Eori, un’organizzazione che ospita tutti gli eroi della Terra. Obiettivo del ragazzo è diventare uno degli eroi più forti dell’associazione.



Scott Rosenberg e Jeff Pinkner hanno scritto l'ultima versione della sceneggiatura. Ari Arad di Arad Productions produrrà l'adattamento.