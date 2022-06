Paddington 3: annunciato il nome del regista e il titolo

News





14/06/2022 |

Il terzo capitolo di Paddington ha trovato il suo regista. Studio Canal ed Heyday Films hanno ingaggiato Dougal Wilson per la regia ed hanno svelato anche il titolo del nuovo film: Paddington in Perù. Per Wilson si tratterà del debutto ufficiale dietro la macchina da presa per un’opera cinematografica: il regista eredita così il franchise da Paul King che aveva diretto i primi due episodi.



La produzione di Paddington in Perù partirà nel 2023 con il Perù e la città di Londra che ospiteranno le riprese.



Paul King sarà comunque legato al progetto nel ruolo di produttore esecutivo e ha scritto la storia del film con i suoi collaboratori Simon Farnaby e Mark Burton. La sceneggiatura è stata scritta da Burton, Jon Foster e James Lamont. Il cast non è stato ancora annunciato.