Il Gatto con gli Stivali 2: in rete il nuovo trailer italiano

16/06/2022

A distanza di dieci anni dal primo film la DreamWorks Animation presenta il sequel de Il Gatto con gli Stivali. La regia del film, prodotto da Mark Swift con Chris Meledandri produttore esecutivo, è di Joel Crawford.



Nella versione internazionale la voce del protagonista è del candidato all’Oscar Antonio Banderas affiancato da Salma Hayek, Harvey Guillén, Florence Pugh, John Mulaney, Wagner Moura, Olivia Colman, Ray Winstone, Samson Kayo, Anthony Mendez e Da'Vine Joy Randolph.



Il Gatto con gli Stivali 2 uscirà in Italia il 7 dicembre.



Sinossi:

Per la prima volta dopo dieci anni, DreamWorks Animation presenta un nuovo capitolo dalle favole di Shrek in cui l’audace fuorilegge, il Gatto con gli Stivali, pagherà un prezzo alto per la sua famigerata passione per il pericolo e la noncuranza per la sicurezza. Nonostante abbia perso il conto lungo la strada, il Gatto ha bruciato otto delle sue nove vite. Per riaverle si imbarcherà in un’impresa colossale. Il candidato all'Oscar Antonio Banderas torna a dar voce al famoso Gatto accompagnandolo in un viaggio epico alla ricerca della leggendaria Stella dei Desideri nella Foresta Nera per riappropriarsi delle vite perdute. Avendo una sola vita a disposizione, il Gatto sarà costretto a chiedere aiuto alla sua ex partner e nemesi: l'affascinante Kitty "Zampe di Velluto" (la candidata all’Oscar Salma Hayek).