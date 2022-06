The Equalizer 3: Dakota Fanning reciterà nel film

News





16/06/2022 |

A distanza di quasi vent’anni da Man of Fire, Dakota Fanning tornerà a lavorare con Denzel Washington e lo farà per il film The Equalizer 3 sviluppato dalla Sony Pictures. Scritto da Richard Wenk The Equalizer 3 è prodotto da Todd Black della Escape Artists, Jason Blumenthal, Steve Tisch e dallo stesso Washington.



Denzel Washington è stato il protagonista dei primi due capitoli e tornerà anche per questo sequel guidato sempre dal regista Antoine Fuqua.



Le prime due pellicole del franchise sono state un autentico successo ed hanno incassato rispettivamente 194 e 190 milioni di dollarir in tutto il mondo.



La trama non è stata rivelata dalla produzione. L’uscita è prevista per settembre 2023.



La Fanning presto inizierà anche le riprese di The Nightingale, pellicola di Mélanie Laurent nella quale reciterà accanto alla sorella Elle Fanning.