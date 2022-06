Lightyear: La vera storia di Buzz: in rete un nuovo spot italiano

News





16/06/2022 |

E' uscito ieri nelle sale cinematografiche Lightyear: La vera storia di Buzz, pellicola animata che vedrà al centro della scena Buzz Lightyear, il famoso personaggio di Toy Story. Stando a quanto riportato dalla Disney, il film racconterà proprio la storia di Buzz, le sue origini e le sue avventure.



La voce di Buzz, nella versione italiana, è di Alberto Malanchino mentre in quella originale è di Chris Evans.



Lightyear: La vera storia di Buzz è diretto da Angus MacLane ed ha una sceneggiatura scritta da Pete Docter. Al momento la Disney/Pixar non ha rivelato la trama, le uniche informazioni ci raccontano che Buzz partirà per una missione intergalattica.



Qui sotto trovate il nuovo spot della Disney che ci ricorda l'arrivo in Italia dell'opera.