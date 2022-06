Bros: il nuovo trailer italiano svela la data di uscita

News





17/06/2022 |

Tramite la Universal Pictures ecco il nuovo trailer ufficiale italiano di Bros, pellicola diretta da Nicholas Stoller e scritta dallo stesso regista con Billy Eichner. Proprio Eichner è il protagonista della pellicola prodotta da Judd Apatow, Nicholas Stoller e Joshua Church.



Il trailer svela che l'opera sarà nelle sale a partire dal prossimo 3 novembre.



Sinossi:

Questo autunno, Universal Pictures è orgogliosa di presentare la prima commedia romantica di una major su due uomini gay che forse, possibilmente, probabilmente, inciampano verso l'amore. Forse. Sono entrambi molto impegnati. Dalla fervida mente comica di Billy Eichner (Billy on the Street, Il Re Leone (2019), Difficult People, American Crime Story 3: Impeachment) e dalla genialità di autori di successo quali Nicholas Stoller (Cattivi Vicini, Non mi scaricare) e Judd Apatow (Il Re di Staten Island, Un disastro di ragazza, The Big Sick - Il matrimonio si può evitare... l'amore no), nasce Bros, una commedia intelligente, sensuale e profonda sulla ricerca di sesso, amore e romanticismo con l’aggiunta di un po’ di follia.