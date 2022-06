The Iron Claw: Zac Efron sarà il protagonista del film

News





17/06/2022 |

Zac Efron ha trovato un nuovo progetto cinematografico. L’attore reciterà all’interno di The Iron Claw, pellicola della compagnia A24, che finanzierà e produrrà il progetto che sarà scritto e diretto da Sean Durkin, il regista di The Nest – L’Inganno. Tessa Ross, Derrin Schlesinger ed Harrison Huffman saranno i produttori insieme alla compagnia A24. Inoltre svilupperanno il film la House Productions, la Access Entertainment e la BBC Films.



Basato su una storia vera, il film racconterà la vicenda dei Von Erichs, una famiglia che ha fatto parte della storia del wrestling a partire dal 1960.



Zac Efron ha avuto una parte in Firestarter, film di Keith Thomas basato sul libro di Stephen King, ed inoltre è stato scritturato per recitare in una nuova commedia romantica di Netflix, ancora senza titolo ufficiale, che sarà diretta da Richard LaGravenese.