Scream 6: nuove aggiunte al cast

17/06/2022

Continua a crescere il cast di Scream. Dopo la notizia relativa a Neve Campbell, che non tornerà per il nuovo film, sono state annunciate diverse new entry. I nomi in questione sono Jack Champion, Liana Liberato, Devyn Nekoda e Josh Segarra. Il gruppo di attori si unisce così alle star del film precedente Melissa Barrera, Jasmin Savoy Brown, Mason Gooding, Jenna Ortega e Hayden Panettiere più Dermot Mulroney.



Per questo nuovo lavoro ritroveremo il team dell'ultimo Scream composto dai registi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett e dagli sceneggiatori James Vanderbilt e Guy Busick.



Scream 6 partirà con le riprese durante il corso dell’estate e proverà a raggiungere gli stessi risultati del film precedente che ha incassato in tutto il mondo 140 milioni di euro. La trama del nuovo Scream non è stata rilasciata ma, stando alle prime informazioni, si ripartirà dai fatti di Woodsboro.



L’uscita è prevista per novembre 2023.