Hercules: Guy Ritchie dirigerà il remake

20/06/2022 |

La Disney ha messo in cantiere il progetto legato al remake di Hercules. Il tutto sta procedendo velocemente e la compagnia ha trovato già il suo regista: Guy Ritchie. A Ritchie, dunque, il compito di portare nelle sale di nuovo le avventure del personaggio che vivrà questa volta in un live action movie. Il tutto si baserà sul film originale, uscito nel 1997.



La Disney, per la sceneggiatura, ha ingaggiato Dave Callaham che ha scritto la prima bozza. Nuovi sceneggiatori si alterneranno presto per la revisione dello script.



La produzione è affidata a Joe ed Anthony Russo tramite la loro AGBO.



La pellicola del 1997 fu diretta da Ron Clements e Jon Musker.