Holland, Michigan: Nicole Kidman reciterà nel film

20/06/2022 |

Nicole Kidman lavorerà di nuovo con Amazon Studios per recitare all’interno di Holland, Michigan, pellicola che sarà diretta da Mimi Cave. Il film, che si basa su uno script di Andrew Sodroski, racconta di una città del Midwest e di alcuni segreti che improvvisamente verranno a galla.



La Kidman oltre a recitare nella pellicola si occuperà anche della produzione attraverso la sua Blossom Films. Tra i produttori troviamo anche Peter Dealbert della Pacific View Management & Productions mentre Kate Churchill sarà il produttore esecutivo.

Al momento non sono stati rilasciati altri dettagli legati a questo progetto cinematografico. La produzione non ha svelato la trama e quando partiranno le riprese.



La Kidman ha recentemente completato le riprese di Aquaman and the Lost Kingdom ed ha recitato anche all'interno di The Northman.