Cleopatra: il film con Gal Gadot potrebbe passare tra le mani della Universal Pictures

20/06/2022 |

Secondo quanto riportato da Deadline il progetto Cleopatra potrebbe uscire dalla Paramount Pictures per passare tra le mani della Universal. Il portale spiega che la Paramount è assolutamente interessata alla pellicola ma potrebbe non rispettare la timeline della stessa e dunque questo favorirebbe il passaggio di consegne.



Cleopatra è un progetto nato con Gal Gadot in prima linea per interpretare la Regine d’Egitto e con Kari Skogland, già regista della serie The Falcon and the Winter Soldier, pronta a guidare il cast. Inoltre parteciperà alla nascita della pellicola anche Patty Jenkins che aveva già lavorato con la Gadot per Wonder Woman: la Jenkins sarà la produttrice esecutiva. Per quanto riguarda la sceneggiatura, la stessa è stata scritta da Laeta Kalogridis.



Ulteriori dettagli saranno forniti con tutta probabilità nei prossimi giorni, in attesa di capire se il film passerà ufficialmente alla Universal.