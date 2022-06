Chris Evans e la Torcia Umana: lattore parla del personaggio

News





20/06/2022 |

Era il 2005 quando Chris Evans per la prima volta varcò la soglia di quella parte del mondo del cinema legata ai fumetti. L’attore prese parte alle riprese de I Fantastici 4 con un ruolo importante, quello di Johnny Storm, ovvero la Torcia Umana, personaggio interpretato anche due anni più tardi nel sequel I Fantastici 4 e Silver Surfer, entrambi diretti da Tim Story. Come sappiamo nel corso degli anni Evans è tornato in primo piano nell’universo dei cinecomic ma con un ruolo diverso, quello di Steve Rodgers, il Capitan America di casa Marvel.



E se l’ultima apparizione di Evans nei film Marvel è stata nel 2019 in Avengers: Endgame, lo stesso attore, durante un’intervista rilasciata a Mtv, ha risposto così a chi gli chiedeva di un suo possibile ritorno come la Torcia Umana: “Sarebbe fantastico ma nessuno me lo ha chiesto… Bisogna dire che sono passati tanti anni quindi non ho più quell’aspetto, sono vecchio. Sono però anche molto affezionato al personaggio e accetterei con più facilità un ritorno nei suo panni rispetto ad un ritorno come Capitan America. Con questo voglio dire che Capitan America per me ha rappresentato una meravigliosa esperienza che non vorrei rovinare mentre Johnny Storm non ha avuto una vera possibilità. Chissà…”.



Chris Evans ultimamente si è dedicato ad altri progetti come Cena con Delitto – Knives Out ed ha lavorato a The Gray Man, di prossima uscita.