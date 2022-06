Kraven the Hunter: terminate le riprese del film

News





21/06/2022 |

Sono terminate le riprese di Kraven the Hunter, cinecomic della Marvel. A rivelarlo è il portale Variety che racconta della conferenza che ha avuto luogo al CineEurope in quel di Barcellona. Durante l’incontro è stato svelato che Aaron Taylor-Johnson ha terminato il lavoro portato avanti sul set del film. L’attore è il protagonista dell’opera ed ha lavorato con un cast che comprende al suo interno Ariana DeBose, Russell Crowe, Alessandro Nivola e Christopher Abbott.



Il film è diretto da J.C. Chandor che ha lavorato su una sceneggiatura scritta da Matt Holloway.



Kraven The Hunter è uno dei nemici più temibili dell’Uomo Ragno. Nato in Russia, e trasferitosi negli Stati Uniti, Sergej Kravinoff, questo il suo vero nome, entra in contatto con una sostanza misteriosa durante un viaggio in Africa. La pozione gli regala poteri magici, portandolo di fatto ad avere le abilità di diversi animali. Tornato negli States collaborerà con il Camaleonte nel tentativo di uccidere Spider-Man.



L'uscita è prevista per il 2023.