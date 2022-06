Resident Evil: Welcome to Raccoon City avrà un secondo capitolo? Questo il pensiero di Tom Hopper...

News





21/06/2022 |

Uscito in Italia lo scorso novembre Resident Evil: Welcome to Raccoon City è il reboot della saga cinematografica di Resident Evil. L’opera ha avuto un discreto successo nelle sale e in molti si sono chiesti se verrà messo in cantiere il secondo capitolo. Un aggiornamento importante sulla questione è stato dato da Tom Hopper che nella pellicola ha interpretato Albert Wesker. Durante un’intervista rilasciata a Screen Rant, dove l’argomento principale è stata la terza stagione di The Umbrella Academy, Hopper ha spiegato: “Quello che so è che il film ha ottenuto un grande successo on demand, tante persone hanno visto il film a casa e questo ha reso felici la Costantin e la Sony Pictures. Io spero di tornare nei panni di Wesker e penso che anche il suo percorso possa risultare interessante”.

Parole importanti dunque quelle dell’attore che apre le porte al ritorno sul set della crew per un nuovo capitolo pronto a raccontare dell’invasione zombie che ha reso famosa la saga videoludica.



Il film, tratto dal videogame della Capcom, è stato diretto da Johannes Roberts che ha lavorato con un cast composto da Hannah John-Kames, Kaya Scodelario, Robbie Amell, Avan Jogia, Neal McDonough, Tom Hopper e Donal Logue.



Roberts ha anche scritto la sceneggiatura. Al momento, però, non sono stati rilasciati i dettagli riguardanti la trama della pellicola, anche se sappiamo che sarà ambientata a Raccoon City nel 1998 (periodo che richiama a gran voce il primo videogioco), quindi all'esplosione all'interno della cittadina del virus in grado di trasformare gli esseri viventi in zombie.



Resident Evil: Welcome to Raccoon City è uscito il 25 novembre in Italia ed è disponibile in Digital e Blu-ray.



Sinossi:

Un ritorno alle origini del celebre franchise RESIDENT EVIL. Il regista e fan della saga Johannes Roberts riapre i giochi per un’intera e nuova generazione di appassionati. In RESIDENT EVIL: WELCOME TO RACCOON CITY, quella che un tempo era la sede del colosso farmaceutico Umbrella Corporation, Raccoon City, è ora una città morente del Midwest. L’esodo della compagnia ha trasformato la città in una landa desolata con un grande male che si annida sotto la superficie. Quando questo male viene liberato, un gruppo di sopravvissuti dovrà collaborare per scoprire la verità dietro la Umbrella Corporation e restare in vita.