Zoë Kravitz reciterà in The Sundance Kid Might Have Some Regrets

22/06/2022

Zoë Kravitz è entrata a far parte del cast di The Sundance Kid Might Have Some Regrets, thriller movie del quale sarà la protagonista. Il film sarà sviluppato dalla Warner Bros con la Kravitz che sarà anche produttrice assieme a Matt Jackson della Jackson Pictures.



Scritto da Leyna Krow il film racconta la storia di due gemelle, rapinatrici di banche, una con i superpoteri mentre l’altra no. Maggie è il cervello e i muscoli della banda, ha una super forza, utilizza la telecinesi, è invincibile mentre l’altra gemella la segue passo passo in ogni singola avventura. Quando però una nuova rapina andrà storta, l’altra gemella inizierà a ripensare alla vita che stanno vivendo.



Come riporta The Hollywood Reporter, il film è basato su una short story scritta dalla Krow.