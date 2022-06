Breeders: Olivia Cooke sarà la protagonista del nuovo horror Lionsgate

News





23/06/2022 |

La Lionsgate ha acquisito i diritti di Breeders, horror movie che vedrà protagonista Olivia Cooke. L’attrice è stata dunque scritturata per guidare il cast di questo progetto cinematografico la cui trama non è stata però ancora rivelata. Il film sarà diretto da Kelsey Bollig, al debutto ufficiale dietro la macchina da presa per un’opera cinematografica, con Adam McKay e Todd Schulman che si occuperanno della produzione per conto della Hyperobject Industries.



Brian Steele ha scritto la sceneggiatura basata su un’idea originale di McKay.



Olivia Cooke ha recitato recentemente all’interno delle serie tv House of the Dragon e Slow Horses.