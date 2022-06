Gone in the Night: in rete il trailer internazionale del film con Winona Ryder

News





23/06/2022 |

Dal canale americano della Vertical Entertainment ecco il trailer internazionale di Gone in the Night. La pellicola vede protagonisti Winona Ryder e John Gallagher Jr. nei panni di un uomo e una donna, marito e moglie, che decideranno di trascorrere una breve vacanza in una baita nel bosco. Una volta arrivati dovranno dividere la stessa con un’altra coppia, capitata nella baita a causa di un errore di prenotazione. Quando però la coppia sparirà all’improvviso, Kath (Ryder) deciderà di mettersi alla ricerca scoprendo però delle strane verità…



Matthew Derby ed Eli Horowitz hanno curato la sceneggiatura della pellicola mentre la regia è di Eli Horowitz, al suo debutto ufficiale dietro la macchina da presa.



Il cast principale di Gone in the Night comprende anche Dermot Mulroney, Dermot Mulroney e Brianne Tju.



L'uscita è prevista per il 15 luglio.