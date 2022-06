Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco 3: partite ufficialmente le riprese!

News





23/06/2022 |

A distanza di sei anni dal secondo film sono partite ufficialmente le riprese del terzo capitolo de Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco. Ad annunciarlo è stata Nia Vardalos che, per l’occasione, non sarà soltanto la protagonista del film ma anche la regista. Per la Vardalos si tratta del secondo film da regista in carriera dopo 5 Appuntamenti per Farla Innamorare, uscito nel 2009.



Al momento non sono state rilasciate notizie riguardanti la trama così come per il cast. In attesa di conferme ufficiali dovrebbe essere scontata la presenza di John Corbett.



La Playtone, la Gold Circle, HBO e Focus si occuperanno della produzione.



La trilogia de Il Mio Grosso Grasso Matrimonio Greco è nata nel 2002 con il primo film che ha incassato 368 milioni di dollari mentre il secondo ha toccato quota 90 milioni.