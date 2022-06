Brad Pitt svela: Mi sento allultima tappa della mia carriera

News





23/06/2022 |

Brad Pitt ha rilasciato un'intervista a GQ Magazine nella quale ha affrontato diverse tematiche. Ed una di queste riguarda la sua carriera con l'attore ha svelato interessanti particolari: "Mi sento all’ultima tappa della mia carriera. Penso di essere arrivato all'ultimo tratto, il semestre o trimestre finale".



Parole importanti da parte della star che ha iniziato la sua carriera cinematografica nel 1984 con un’apparizione in Hunk, commedia di Lawrence Bassoff. Nel corso della sua storia lavorativa Pitt ha recitato in film di successo quali Intervista col Vampiro, Seven, Sette Anni in Tibet e Vi Presento Joe Black, giusto per citarne alcuni.



Recentemente, dopo C’Era una Volta… a Hollywood, ha preso parte alle riprese di Ad Astra e Bullet Train. Inoltre, la star, sta lavorando a Babylon, film di Damien Chazelle attualmente in post-produzione.



Vedremo dunque quanti e quali saranno gli ultimi lavori che Pitt, divenuto una icona cinematografica, porterà a termine prima di salutare per l'ultima volta il set.