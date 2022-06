The Black Phone è arrivato nelle nostre sale: online lo spot

News





24/06/2022 |

Grazie alla Universal Pictures ecco a voi un lungo spot di The Black Phone che ci ricorda l'arrivo nelle sale della pellicola di Scott Derrickson.



Derrickson ha curato la storia della pellicola con C. Robert Cargill, con il film che è basato dalla short story di Joe Hill. Il cast principale comprende il quattro volte candidato all’Oscar Ethan Hawke e il giovane Mason Thames, al debutto ufficiale.



Il film, prodotto da Derrickson e dalla Crooked Highway di Cargill, e presentato dalla Universal Pictures e dalla Blumhouse, è uscito in anteprima il 18 giugno ed ha debuttato ieri nelle nostre sale.



Sinossi:

Finney Shaw, un ragazzo di 13 anni timido ma intelligente, viene rapito da un sadico killer e intrappolato in uno scantinato insonorizzato dove urlare non serve a niente. Quando un telefono scollegato sul muro inizia a squillare, Finney scopre di poter sentire le voci delle precedenti vittime dell'assassino. E sono assolutamente decisi ad assicurarsi che quello che è successo a loro non accada a Finney.