Road Rage: Michael Rooker tornerà a lavorare con John McNaughton

News





24/06/2022 |

A distanza di 36 anni da Henry – Pioggia di Sangue Michael Rooker tornerà a lavorare con il regista John McNaughton per la pellicola Road Rage. Secondo quanto riportato da Deadline il film racconterà la storia di un serial killer che uccide solo le persone che meritano di morire, presentandosi come una sorta di eroe moderno che da cattivo si trasformerà in una persona buona in grado di punire i colpevoli.



Tim Perell sarà il produttore attraverso la Process Media.



“Mi sarebbe piaciuto lavorare con Michael Rooker ancora una volta dai tempi di Herry – Pioggia di Sangue ma non c’è mai stata l’occasione. Finalmente ho scritto una storia che ha portato il genere in una direzione completamente nuova. Michael Rooker sarà Stony, un uomo che guida i camion e uccide le persone. Stony è l’ultimo serial killer ma con una svolta ed ora torna a casa dopo vent’anni per regolare i conti del passato”.



Deadline sottolinea che Road Rage potrebbe essere il primo film di una serie.