The School For Good and Evil: Cate Blanchett nel cast del film

24/06/2022 |

Una nuova attrice è entrata a far parte di The School For Good and Evil, l'adattamento del romanzo fantasy di Soman Chainani, sviluppato da Netflix, che sarà diretto da Paul Feig. La star in questione è Cate Blanchett che sarà la voce narrante.

Al momento la trama dell'opera non è stata rivelata ma sappiamo che il libro segue le avventure di due amiche per la pelle, Sophie e Agata, all'interno della Scuola del Bene e del Male, dove ragazzi e ragazze sono addestrati per diventare eroi e cattivi delle fiabe. Sophie ha ambizioni da principessa e si aspetta di essere scelta per la Scuola del Bene mentre Agatha sembra essere perfetta per la Scuola del Male. Le due scelte così diverse presto metteranno a dura prova l'amicizia delle ragazze. Il libro fu pubblicato nel 2013 e fa parte di una serie che comprende in totale sei testi.



Il cast comprende Charlize Theron, Kerry Washington, Sofia Wylie e Sophia Anne Caruso oltre a Laurence Fishburne e Michelle Yeoh che interpreteranno The Schoolmaster e Anemone. Nella parte dei personaggi principali troveremo invece Sofia Wylie e Sophia Anne Caruso.



Joe Roth, Jeffrey Kirschenbaum, Jane Startz e Laura Fischer e Feig saranno i produttori mentre Zack Roth, Patricia Riggen e Chainani saranno i produttori esecutivi.



Netflix non ha comunicato quando il film arriverà sulla piattaforma.