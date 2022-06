Littlemouth: Dennis Quaid nel cast del film di Jonathan Sobol

News





24/06/2022 |

Dennis Quaid, Isabelle Fuhrman, David Thewlis, Josh Hutcherson e Kiera Allen reciteranno all'interno di Littlemouth. Jonathan Sobol ha scritto la sceneggiatura e dirigerà la pellicola per la Productivity Media e la Darius Film.

Il film, ambientato nei giorni nostri, segue la storia di un brillante scienziato informatico che viene reclutato da un carismatico miliardario per lavorare ad un progetto segreto che potrebbe cambiare per sempre il posto dell’umanità nell’universo. Il progetto però prevede grandi rischi…



Sobol ha diretto nel 2018 Padre ed ha terminato le riprese di The Baker. Lo stesso regista ha dichiarato: “"Questa è una storia che mi appassiona raccontare e sono elettrizzato e onorato dal cast che si è unito per darle vita".