The Green Hornet and Kato: Leigh Whannell dirigerà il film

27/06/2022 |

Dopo Insidious 3 – L’Inizio e L’Uomo Invisibile, Leigh Whannell ha trovato un nuovo progetto cinematografico da aggiungere alla sua personale lista. Il regista, infatti, lavorerà con la Universal Pictures per The Green Hornet and Kato. Il progetto è partito e la Universal, che ha acquistato i diritti del film da Amasia nella primavera del 2020, ha ingaggiato David Koepp per scrivere la sceneggiatura.



The Green Hornet è stato uno dei primi programmi d’avventura radiofonici trasformato nel 1940 in una serie di film per poi diventare una serie tv nel 1966 con Bruce Lee.



La storia classica raccontava di Britt Reid, proprietario ed editore del Daily Sentinel che, armato della conoscenza delle sue fonti, di armi fantastiche, di una super macchina chiamata Black Beauty e in coppia con il suo fedele aiutante Kato, si trasforma in Green Hornet, un vigilante al servizio della cittadinanza. Il suo scopo: affrontare i criminali.



La versione più recente di Green Hornet è stata realizzata dalla Sony Pictures nel 2011 con protagonisti Seth Rogen, Cameron Diaz e Jay Chou.