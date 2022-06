Thieves Gambit: Steven Caple Jr. dirigerà l'adattamento cinematografico

News





27/06/2022 |

La Lionsgate ha acquisito i diritti di Thieves’ Gambit, romanzo scritto da Kayvion Lewis che arriverà nel 2023. Lo studio ha avviato dunque il progetto che trasformerà il libro in un film ed ha ingaggiato per la regia Steven Caple Jr., regista che in passato ha curato la regia di Creed 2 e che presto dirigerà Transformers: Rise of the Beasts.



La trama del libro è incentrata su una giovane donna, cresciuta dai suoi genitori per essere una ladra esperta, che dovrà partecipare a una pericolosa competizione spietata che la metterà contro altri giovani ladri di talento in cui il vincitore prende tutto.



La Temple Hill Entertainment, Caple, Christina Hodson della Hodson Exports e Morgan Howell si occuperanno della produzione. Lewis sarà il produttore esecutivo.



Al momento non sono state rilasciate informazioni riguardanti il cast.