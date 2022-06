Scream 6: Courtney Cox conferma la sua presenza

News





27/06/2022

Nelle ultime settimane abbiamo parlato spesso del nuovo capitolo di Scream e del suo cast. All'interno dello stesso stanno entrando sempre più nuovi attori, pronti dunque a partecipare a questo storico franchise horror. Nel sequel non vedremo però soltanto new entry, questo perchè farà nuovamente capolino Courtney Cox che riprenderà i panni di Gale Weathers. La stessa attrice, durante una chiacchierata con Variety, ha infatti confermato che ci sarà: "Nell'ultimo film non sono morta quindi, sì, mi vedrete. Gale? E' una donna molto forte, potrebbe farla sempre franca anche se non si sa mai...".

Il nuovo capitolo di Scream sarà diretto ancora una volta dai confermatissimi Matt Bettinelli-Olpin e Tyler Gillett che lavoreranno con gli sceneggiatori James Vanderbilt e Guy Busick.



Scream 6 partirà con le riprese durante il corso dell’estate e proverà a raggiungere gli stessi risultati del film precedente che ha incassato in tutto il mondo 140 milioni di euro. La trama del nuovo Scream non è stata rilasciata ma, stando alle prime informazioni, si ripartirà dai fatti di Woodsboro.



L’uscita è prevista per novembre 2023