The Last Girl: Antonio Banderas, Alice Eve e Shelley Hennig nel cast

28/06/2022 |

Antonio Banderas, Alice Eve e Shelley Hennig si sono uniti al cast di The Last Girl, thriller movie che sarà sviluppato dalla Yale Entertainment. Il film sarà diretto da Jon Keeyes, con la produzione che partirà in Irlanda la prossima estate.



Protagonista della pellicola sarà la Eve nella parte di un’investigatrice privata che sarà costretta a stringere una pericolosa alleanza con una serial killer, interpretata dalla Hennig, con l’obiettivo di fermare il suo mentore (Banderas), implicato in diversi crimini.



Jordan Yale Levine, Jordan Beckerman e Michael J. Rothstein saranno i produttori per conto della Yale Entertainment, insieme a Richard Bolger e Conor Barry della Hail Mary Pictures e Richard Clabaugh.