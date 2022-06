Madame Web: Emma Roberts reciterà nel cinecomic

News





28/06/2022 |

Dopo averla vista in The Hunt e nella serie American Horror Story, Emma Roberts è stata ingaggiata per recitare all’interno di Madame Web, pellicola sviluppata dalla Sony Pictures. Lo stesso studio non ha rilasciato commenti a riguardo, di conseguenza ancora non si conosce il ruolo dell’attrice. L'attrice, dunque, lavorerà accanto alla protagonista Dakota Johnson, colonna portante di un cast che comprende anche Tahar Rahim, Isabela Merced e Sydney Sweeney.



Conosciuta con il nome di Madame Web, il personaggio fa parte del’Universo dell’Uomo Ragno. Cassandra Web, questa è la sua vera identità, è un character dai poteri particolarmente stravaganti, una medium che avrà un ruolo chiave nella creazione del gruppo delle Donne Ragno.



La regia di Madame Web è stata affidata a S.J. Clarkson che lavorerà su una sceneggiatura scritta da Matt Sazama e Burk Sharpless, ovvero gli sceneggiatori di Morbius.



La Roberts ha recentemente completato le riprese di Maybe I Do di Michaele Jacobs e presto reciterà in Returns del regista George Ratliffe.