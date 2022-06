Nope: online la featurette Rivuole un villaggio

News





30/06/2022 |

Dopo avervi mostrato alcune featurette internazionali di Nope, horror movie di Jordan Peele, ecco a voi un'altra featurette interamente in italiano. Nella clip, dal titolo Rivuole un villaggio, possiamo vedere alcune scene ed assistere alle interviste dei protagonisti.



Peele ha scritto anche la sceneggiatura ed ha diretto un cast principale che comprende Daniel Kaluuya, Keke Palmer, Steven Yeun, Michael Wincott e Brandon Perea. Per Kaluuya si tratta della seconda collaborazione con il regista dopo Scappa – Get Out.



Nope farà il suo debutto ufficiale negli USA a partire dal prossimo 22 luglio mentre in Italia uscirà dall'11 agosto. La trama non è stata rivelata.



Vi lasciamo alla featurette!