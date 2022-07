Thor: Love and Thunder: online un nuovo trailer internazionale

News





04/07/2022 |

Grazie alla Marvel siamo lieti di presentarvi un nuovo trailer internazionale di Thor: Love and Thunder. Nel quarto atto della saga al centro della scena ci sarà ancora una volta Chris Hemsworth nei panni del figlio di Odino. La compagnia non ha rilasciato la sinossi ufficiale ma la clip ci mostra un eroe pronto a vivere una vita diversa rispetto al passato.



Il cast di Thor: Love and Thunder è vasto e brillante e comprende Christian Bale, pronto a vestire i panni del villain Gorr, Natalie Portman, Bradley Cooper, Matt Damon, Chris Pratt, Vin Diesel, Russell Crowe, Thessa Thompson, Melissa McCarthy, Sam Neill, Dave Bautista, Pom Klementieff, Jaimie Alexander, Luke Hemsworth, Sean Gunn.



La regia è di Taika Waititi che ha curato la sceneggiatura con Jennifer Kaytin Robinson.



La data di uscita di Thor: Love and Thunder è stata confermata: il cinecomic arriverà nei cinema dal 6 luglio!