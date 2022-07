Dune: Part Two: iniziate in Italia le riprese

News





04/07/2022 |

E’ tutto pronto per l’inizio delle riprese del secondo capitolo di Dune e l’Italia sarà protagonista in tal senso. Il nostro Paese, infatti, nello specifico il Comune di Altivole in Veneto, ospiterà per due giorni il cast – come sottolineato da Deadline. Terminato questo primo lavoro, l’intera crew ritornerà in Ungheria, nello specifico a Budapet, città che aveva già ospitato le riprese del primo film.



Tornando all’Italia, la location dovrebbe essere quella della Tomba Brion, complesso funebre monumentale opera dell'architetto designer Carlo Scarpa.



Il secondo capitolo di Dune sarà diretto ancora una volta da Denis Villeneuve che lavorerà con gran parte del cast originale: Timothée Chalamet, Rebecca Ferguson, Zendaya, Javier Bardem e Josh Brolin. Inoltre il cast è stato arricchito con le presenze di Léa Seydoux, Florence Pugh, Christopher Walken ed Austin Butler.



Il film uscirà il 17 novembre 2023.