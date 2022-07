Godzilla vs Kong: svelata la data di uscita del sequel

News





04/07/2022 |

Inizia a muoversi la macchina che porterà alla realizzazione del secondo capitolo di Godzilla vs Kong. Pochi giorni fa è stato annunciato che le riprese partiranno entro la fine dell’anno in Australia mentre ora la Legendary ha comunicato la data di uscita del crossover. La pellicola, ancora senza un titolo ufficiale, debutterà il 15 marzo 2024. Godzilla vs Kong 2 sarà diretto ancora una volta da Adam Wingard e vedrà protagonista Dan Stevens. Al momento non ci sono novità circa la trama.



Il primo film aveva incassato al botteghino quasi 470 milioni di dollari. Il cast originale vedeva al suo interno Alexander Skarsgard, Millie Bobby Brown, Rebecca Hall e Brian Tyree Henry e non sappiamo se torneranno anche nel sequel.



Questa la sinossi del primo Godzilla vs Kong:

Due leggende si scontrano in "Godzilla vs Kong": questi mitici avversari si affronteranno infatti in una spettacolare battaglia senza precedenti, con il destino del mondo in bilico. Kong e i suoi protettori intraprenderanno un viaggio pericoloso per trovare la sua vera casa, e con loro c'è Jia, una giovane orfana con la quale ha stretto un legame forte ed unico. Ma si troveranno inaspettatamente sul cammino di un Godzilla infuriato, che sta seminando distruzione in tutto il mondo. L'epico scontro tra i due titani, istigato da forze invisibili, è solo l'inizio del mistero che giace nel profondo della Terra.