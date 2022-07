Diabolik: Ginko allAttacco! Svelato il poster del film

News





05/07/2022 |

La 01Distribution ha rilasciato in rete il poster ufficiale di Diabolik: Ginko all’Attacco!, sequel della saga di Diabolik realizzata dai Manetti Bros. La locandina ci mostra in primo piano l’abile ladro armato di un coltello che riflette l’Ispettore Ginko. I registi hanno lavorato con un cast che vede la new entry Giacomo Gianniotti nella parte di Diaboli e i due confermati Valerio Mastandrea e Miriam Leone che torneranno a recitare nei ruoli di Ginko ed Eva Kant. Nel cast troviamo anche Monica Bellucci che indosserà i panni di Altea di Vallenberg, compagna di Ginko.



Prodotto da Mompracem e Rai Cinema, il film ha una sceneggiatura scritta dai Manetti Bros. E da Michelangelo La Neve.



La trama del film non è stata ancora rilasciata, quello che sappiamo però è che questo secondo capitolo debutterà il prossimo 17 novembre.



Qui sotto trovate il poster!