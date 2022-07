Kingsman 3, Taron Egerton torna a parlare del film

News





05/07/2022 |

Come sappiamo la saga di Kingsman si sta allargando sempre di più. Alle due pellicole già realizzate si è aggiunto anche un prequel dedicato alle origini dei personaggi che ha di fatto aperto le porte ad eventuali altre pellicole. I film con protagonisti Taron Egerton e Colin Firth al momento sono soltanto due e da tempo si parla di un possibile terzo capitolo in grado di allargare ancora di più questo universo cinematografico. Ma il terzo capitolo, affidato alla regia di Matthew Vaughn, è circondato da diversi dubbi legati all’inizio delle riprese. Sarà il 2023 l’anno buono per vedere tornare sul set gli attori? E alla domanda ha risposto Egerton in un’intervista rilasciata al Jess Cagle Podcast. L’attore, interpellato sull’argomento, ha raccontato che il prossimo anno potrebbe esserci il primo ciak ma che non ha avuto ancora conferme in merito.



Qualcosa però si sta muovendo quindi le prossime settimane potrebbero regalarci nuove informazioni a riguardo.



Egerton ha recitato nella parte di Eggsy in Kingsman: Secret Service, uscito nel 2014, e in Kingsman: Il Cerchio d’oro, quest’ultimo arrivato nelle sale nel 2017.