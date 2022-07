James Cameron torna a parlare di Avatar e dei suoi prossimi impegni

News





05/07/2022

Il mese di maggio ci ha mostrato da vicino un piccolo antipasto di Avatar: La Via dell’Acqua, il tanto atteso secondo film della saga. James Cameron, dopo tanti anni di lavoro, ha iniziato dunque a mettere nero su bianco un progetto partito nel lontano 2009 con la prima opera. Un lavoro grande e dispendioso che proseguirà con il terzo e probabilmente con il quarto capitolo. Ma non è detto che lo stesso Cameron resterà come regista. Durante un’intervista al portale Hollywood Reporter ha infatti confidato che potrebbe dedicarsi anche ad altri progetti: “Penso che alla fine con il passare del tempo, non so se dopo il terzo o il quarto film, passerò il testimone ad un altro regista, fidato. Un regista in grado di prendere in consegna il tutto, così che io possa dedicarmi ad altre cose che mi interessano”.



Un pensiero che lascia aperte molte porte, da Cameron concluso con un’altra battuta in grado di alimentare dubbi: "O forse no. Non lo so”.



Avatar è uscito per la prima volta nelle sale nel 2009 e nei prossimi anni esploreremo il suo universo con altri quattro film, l’ultimo dei quali dovrebbe uscire nel 2028.