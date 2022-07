Wonder: White Bird: online il trailer italiano

News





05/07/2022 |

La Notorious Pictures ha rilasciato un nuovo trailer italiano di Wonder: White Bird, altra pellicola tratta dalla graphic novel di R. J. Palacio.



Il cast principale del film, diretto da Marc Forster, vede al suo interno Helen Mirren, Gillian Anderson e Bryce Gheisar.



L'opera, per quanto riguarda il nostro Paese, non ha ancora una data di uscita.



Sinossi:

La magia di Wonder torna ad emozionarci con un nuovo capitolo tratto dalla graphic novel di R. J. Palacio, Wonder: White Bird. Dopo gli eventi di Wonder, il bullo Julian è stato espulso dalla scuola e cerca di ambientarsi nel nuovo istituto. Sentendolo in difficoltà, la nonna lo sorprende, gli fa visita da Parigi e gli racconta la storia della sua infanzia. Di come lei, giovane ragazza ebrea nella Francia occupata dai nazisti, fu nascosta e protetta da un compagno di classe. Di come la sensibilità e il coraggio di questo ragazzo le abbiano salvato la vita. Di quanto può essere forte il potere della gentilezza, tale da cambiare il mondo.