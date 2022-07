Pain Hustlers: Chris Evans reciterà nel film con Emily Blunt

News





06/07/2022 |

Chris Evans è entrato nella fase finale delle trattative per recitare in Pain Hustlers, pellicola Netflix che lo vedrà lavorare accanto a Emily Blunt. Diretto da David Yates e scritto da Wells Tower, il film racconta la storia di Liza Drake, una ragazza che, dopo aver abbandonato il liceo, troverà lavoro all’interno di una start-up farmaceutica in fallimento in un centro commerciale della Florida. La bravura di Liza porta la compagnia all’interno della vita mondana ma la donna presto si ritroverà al centro di una cospirazione criminale dalle conseguenze mortali.



Pain Hustlers è prodotto da Lawrence Grey attraverso la sua Grey Matter Productions e da Wychwood Pictures.



La produzione di Pain Hustlers partirà il prossimo 22 agosto.



Evans ha recitato recentemente in The Gray Man e sta terminando le riprese di Ghosted, film diretto da Dexter Fletcher.