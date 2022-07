Amsterdam: il trailer ufficiale del nuovo film di David O. Russell

News





06/07/2022 |

Tramite la 20th Century Fox siamo lieti di presentarvi il nuovo trailer ufficiale italiano di Amsterdam. La pellicola, sviluppata dalla Disney, dalla 20th Century Fox, dalla New Regency e dalla Forest Hill Entertainment, è descritta come una storia tutta crime che gira intorno a tre amici che si trovano al centro di una delle trame segrete più scioccanti della storia americana. Il tutto è ambientato negli anni trenta.



I tre amici in questione sono Christian Bale, Margot Robbie e John David Washington, ovvero un medico, un’infermiera e un avvocato. Inoltre il cast principale è arricchito dalle presenze di Robert De Niro, Chris Rock, Taylor Swift, Anya Taylor-Joy, Mike Myers, Rami Malek, Zoe Saldaña, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Andrea Riseborough, Alessandro Nivola e Matthias Schoenaerts.



Per Russell, che ha curato anche la sceneggiatura, si tratta del ritorno dietro la macchina da presa sette anni dopo Joy.



L’uscita è prevista per novembre.