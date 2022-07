Barbie: nel film con Margot Robbie ci sarà anche Marisa Abela

News

Arrivano altre novità riguardanti il cast di Barbie. Come riportato da Deadline, infatti, reciterà nella pellicola anche Marisa Abela. L’attrice ha recitato nelle serie tv Cobra – Unità Anticrisi e Industry, inoltre sta completando le riprese di Rogue Agent e She Is Love.



La Abela si unisce così alla protagonista Margot Robbie, chiamata ad interpretare Barbie, a Ryan Reynolds, che sarà Ken, e ad un cast principale composto da America Ferrera, Kate McKinnon, Simu Liu, Will Ferrell, Ariana Greenblatt, Emma Mackey, Alexandra Shipp e Issa Rae. Inoltre recitano nel film anche Michael Cera, Hari Nef, Kingsley Ben-Adir, Rhea Perlman, Ncuti Gatwa, Emerald Fennell, Sharon Rooney, Scott Evans, Ana Cruz Kayne, Connor Swindells, Ritu Arya e Jamie Demetriou.



Il film sarà diretto da Greta Gerwig da una sceneggiatura che lei stessa ha scritto con Noah Baumbach. Non sono stati rilasciati dettagli circa la trama.



La produzione di Barbie partirà nei prossimi mesi all’interno dei Leavesden Studios di Londra, di proprietà della Warner Bros, con l’uscita fissata per il 2023.