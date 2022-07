Amazon Studios ha acquisito i diritti della nuova commedia con Will Ferrell e Reese Witherspoon

News





07/07/2022 |

Amazon Studios ha deciso di acquisire i diritti della nuova commedia cinematografica che vedrà protagonisti Will Ferrell e Reese Witherspoon. Il film, ancora senza un titolo ufficial, è scritto e diretto da Nick Stoller.



Il trio in questione si occuperà anche di produrre il film: Ferrell insieme a Jessica Elbaum tramite la Gloria Sanchez, Stoller tramite la Global Solutions e la Witherspoon con Lauren Neustadter tramite la Hello Sunshine.



La trama della pellicola non è stata rivelata, l’unica cosa che sappiamo è che al centro della storia ci saranno due matrimoni prenotati nella stessa sede, nello stesso fine settimana.



Stoller ha diretto recentemente alcuni episodi della serie Friends from College ed ha completato Bros, commedia sentimentale che arriverà nei cinema il prossimo 30 settembre.